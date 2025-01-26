تدريبات مكثفة للفرق التكتيكية المشاركة في تحدي الإمارات «سوات 2025»

تشهد المدينة التدريبية في الروية بدبي، تدريبات مُكثفة من قبل الفرق الشرطية التكتيكية والوحدات الخاصة، استعداداً لخوض منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية (سوات 2025)، الذي ستنطلق فعالياته السبت المُقبل، الأول من فبراير، في المدينة التدريبية ذاتها.

وأكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية أن الفرق التي وصلت إلى الدولة، باشرت استعداداتها التدريبية وفق جدول زمني محدد لكل فريق، مشيرة إلى أن الفرق تُظهر التزاماً عالياً واحترافية في التحضير لمختلف التحديات التي تتضمنها المسابقة.

وأبدت الفرق الشرطية التكتيكية والوحدات الخاصة استعدادها العالي من أجل خوض المنافسات من خلال الحضور المُبكر إلى الدولة، والاستعداد المسبق في أوطانها من خلال اختيار الكوادر والعناصر البشرية القادرة على تحقيق أعلى النتائج والنقاط في التحدي. وبدأت الفرق التدرب على تنفيذ خمسة تحديات رئيسة، هي: «المسابقة التكتيكية»، وتحدي «الهجوم»، و«إنقاذ ضابط»، وتحدي «البرج»، و«مسابقة الموانع»، حيث يتطلب كل تحدٍ من الفرق أن تجتازه في أقل مدة زمنية لتحصل على أعلى نسبة من النقاط، إلى جانب البراعة في التصويب على الأهداف، واستخدام أسلحة مُتعددة، وحمل الدمى ثقيلة الوزن، والتعامل مع عدد من العقبات الصعبة، والنزول من أعلى البرج باستخدام الحبال، وغيرها من التحديات.