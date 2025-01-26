ضبط أشخاص تورطوا في صيد طيور ساحلية على شواطئ الفجيرة

ضبطت هيئة الفجيرة للبيئة عدداً من الأشخاص المتورطين في صيد طيور ساحلية على شواطئ الإمارة بطريقة غير قانونية لأغراض تجارية، مخالفين بذلك القوانين البيئية الاتحادية والمحلية التي تحظر الصيد الجائر للطيور والحيوانات.

وتفصيلاً، رصد فريق التنوع البيولوجي في هيئة الفجيرة للبيئة بعض التجاوزات البيئية من قبل أشخاص غير مسؤولين، حيث يسمحون لأنفسهم باصطياد بعض أنواع الطيور على سواحل الفجيرة لأغراض تجارية، بما يخالف القوانين البيئية الاتحادية والمحلية التي تنص على منع الصيد الجائر للطيور والحيوانات بأي شكل من الأشكال.

وتلقت هيئة الفجيرة للبيئة خلال الآونة الأخيرة العديد من البلاغات عبر الرقم المجاني 800368 بشأن قيام بعض الأشخاص باصطياد الطيور الساحلية على شواطئ إمارة الفجيرة، حيث كثفت الهيئة حملاتها الرقابية للتأكد من صحة البلاغات المقدمة، وتم تأكيد صحة البلاغات، وتبين قيام بعض الأشخاص المتجاوزين بالصيد الجائر للطيور، واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية تجاههم لردعهم، وتوعية الجمهور بأهمية الطيور الساحلية في عملية التوازن البيئي، ومدى الضرر الذي يلحق بالبيئة جراء هذه الممارسات غير المسؤولة، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عنها بشكل عاجل فور رصدها من قبل أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ.

وتعد سواحل إمارة الفجيرة بيئة جاذبة للعديد من الطيور المهاجرة أو كموطن للطيور المحلية، بما يعكس صحة البيئة البرية والبحرية للإمارة، ويأتي دور هيئة الفجيرة للبيئة للمحافظة على هذه النظم البيئية والظواهر الطبيعية التي تتميز بها الإمارة، والعمل على تنميتها وتطويرها بما يضمن تحقيق استدامتها والحفاظ على التوازن البيئي، عبر تطبيق القوانين البيئية الرادعة بحق المتجاوزين، وغرس المسؤولية المجتمعية لدى كل شرائح المجتمع انطلاقاً من دورهم الذي لا يقل أهمية عن أدوار الجهات المعنية في حماية النظم الايكولوجية.

وناشدت الهيئة الجمهور عدم التعرّض للطيور والحيوانات والأشجار والنباتات، وكل ما يغير في الطبيعة البيئية لإمارة الفجيرة، لعدم التعرض للمساءلة القانونية، وضرورة التواصل على الرقم المجاني لهيئة البيئة 800368 في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات بيئية.