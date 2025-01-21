بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بإجراءات تقليل الضوضاء

عقدت بلدية أبوظبي ورشة توعية افتراضية حول إجراءات التحكم في الضوضاء في المواقع الإنشائية، استهدفت أصحاب شركات البناء والإنشاء والعاملين فيها.

وهدفت الورشة إلى التوعية بالتأثيرات السلبية للضوضاء في صحة العاملين بالموقع وأفراد المجتمع المحيط به، وتقديم إرشادات للحد من مستوياتها، وتحسين ظروف العمل بما يتماشى مع معايير البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي.

وناقشت الورشة عدداً من المحاور، منها: التأثيرات السلبية للضوضاء، مصادر الضوضاء، القوانين والتشريعات، التقنيات الحديثة وإدارة الضوضاء.

كما طرحت العديد من التوصيات، منها تدريب العاملين في المواقع الإنشائية على كيفية الوقاية من آثار الضوضاء، وقياس الضوضاء بشكل دوري، وتحديد ساعات العمل، وتطوير خطط إدارة الضوضاء واعتماد ممارسات صديقة للبيئة.

وأشار المتحدثون في الورشة إلى أنه على الرغم من أن الضوضاء في مواقع البناء يمكن أن تشكل تأثيراً سلبياً في الصحة، فإن هناك العديد من الطرق لمنع التأثير السلبي الكامل لمستويات الضوضاء بمواقع البناء في العمال والمارة، خصوصاً إذا تم الالتزام بقواعد التحكم في الضوضاء الصناعية.

وأكدت الورشة أن القضاء على مصادر التلوث الضوضائي، أو تقليلها في مواقع البناء، يعد وسيلة فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية التي قد يتعرض لها العمال، حيث تم خلال الورشة تقديم بعض النصائح حول كيفية التحكم في التلوث الضوضائي في مواقع البناء، لافتة إلى أنه قد يكون من الصعب تحديد مستويات التلوث الضوضائي في مواقع البناء، لأنها عرضة للتغيير وفقاً للوقت من اليوم، أو حسب احتياجات العمل.

ونصحت الورشة أصحاب العمل بإجراء تقييمات للمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة، وتوفير المعلومات للسيطرة على التلوث الضوضائي في مواقع البناء، والتأكد من حماية العمال باستخدام وسائل حماية السمع، وكذلك استخدام معدات حديثة تكون أكثر هدوءاً، إضافة إلى ضرورة وضع المعدات الصاخبة بعيداً عن العمال والسكان، واستخدام حواجز مؤقتة تساعد في حماية العمال والمارة من مصادر التلوث الضوضائي في مواقع البناء.