«شرطة دبي» تطلق ملتقى البراحة المجتمعي بمشاركة تتخطى 1000 شخص

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي - ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة المرقبات، وإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - ملتقى البراحة المجتمعي الهادف إلى تعزيز الوعي الأمني بشأن خدمات شرطة دبي، وقنوات التواصل معها، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وشهد انطلاق فعاليات الملتقى مدير مركز شرطة المرقبات، العميد راشد محمد صالح الشحي، ومدير مركز حماية الدولي، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، ومدير إدارة الحد من الجريمة، العقيد عارف بيشوه، ورئيسة مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، ونائبها النقيب سعيد غدير، وبمشاركة متطوعين من برنامج «الشرطي جارك»، وأكثر من 1000 شخص من أفراد المجتمع، الذين حضروا للمشاركة في المسابقات والفعاليات التوعوية والمجتمعية والثقافية.

وقال العميد راشد محمد صالح الشحي: «تحرص شرطة دبي على تعزيز دورها المجتمعي في مختلف مراكز الاختصاص، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج المجتمعية والتوعوية والترفيهية والرياضية الهادفة، نظراً إلى أهمية هذه الخطوة في توطيد الصلات معهم والاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وصولاً إلى تطوير الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم وفق أعلى المعايير، والارتقاء بجودة حياتهم، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز أمانه».

وتضمنت فعاليات الملتقى مسيرة بمركبات شرطة دبي، منها مركبات «سوات»، والدوريات الأمنية السياحية، والدرّاجات الهوائية، ومشاركة من فريق العسس، والشرطي «منصور»، إلى جانب فعاليات مجتمعية وترفيهية وتوعوية، منها محاضرات قدمتها بلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومحاضرات من الإدارة العامة للمرور بشأن السلامة المرورية، وقنوات التواصل مع شرطة دبي، وخدماتها الذكية عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة دبي، ومحاضرات للتوعية بالاستخدام الصحيح لأرقام التواصل بشرطة دبي، وتوجيه الجمهور لاستخدام الرقم 999 للطوارئ فقط، و901 للاستفسارات العامة والملاحظات، قدمتها الإدارة العامة للعمليات، كما تناول الملتقى محاضرات للتوعية بأضرار المخدرات وآثارها الجسيمة في الفرد والمجتمع، والتوعية بخدمة «e-Crime» للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وخدمة «عين الشرطة».