منصور بن زايد: الإمارات ستبقى حصناً منيعاً ورمزاً للازدهار

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ان الإمارات بقيادتها وشعبها وقيمها الأصيلة ستبقى حصناً منيعاً ورمزاً للبناء والتنمية والازدهار.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في إكس: "نستذكر في 17 يناير النخوة والصمود وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه والثقة بقدرتنا على مواجهة التحديات.. وستبقى الإمارات بقيادتها وشعبها وقيمها الأصيلة حصناً منيعاً ورمزاً للبناء والتنمية والازدهار."