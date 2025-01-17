ودعه رئيس الدولة.. الرئيس المصري يغادر البلاد

غادر رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، البلاد اليوم، في ختام زيارة عمل قام بها إلى الدولة.

وكان في وداع السيسي لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما كان في وداع الرئيس المصري كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة،

ومحمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.