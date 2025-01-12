صناع محتوى لـ«الإمارات اليوم»: مدراء المواهب المميزون يلعبون دوراً رئيسياً في تلبية احتياجاتنا ونجاحنا

أكد مشاركون من صناع المحتوى في النسخة الثالثة من "قمة المليار 2025"، أن مدراء المواهب يكتسبون دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات المتزايدة لصناعة المحتوى الحديثة، وذلك في ظل النمو المتسارع لاقتصاد المبدعين.

وأكدوا في تصريحات إعلامية خلال جلسة حوارية بعنوان "من يجب أن يكون مديرًا؟" باليوم الثاني من القمة، أن دور مدراء المواهب المميزون بات أكثر أهمية في تمكين صناع المحتوى من تحقيق النجاح عبر إدارة عقود العلامات التجارية، وتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم الإرشاد اللازم لمواكبة تطورات السوق.

وشددوا على أن القمة تشكل منصة لابتكار شراكات جديدة وإعادة تعريف العلاقة بين المبدعين ومديري المواهب، مما يسهم في دفع صناعة المحتوى إلى آفاق جديدة في سوق يتسم بالتنافسية المتزايدة.

وأشاروا إلى أن النجاح في صناعة المحتوى يتطلب الشراكة الصحيحة والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف والطموحات الكبيرة، وأوضح أن هذه الصناعة في تطور مستمر، وأن دور مديري المواهب يتغير مع الزمن ومع نمو صناعة المحتوى وبالتالي لابد من متابعة المتغيرات وتطوير القدرات الخاصة بها.

بدوره، قال صانع المحتوى ومدير العمليات في شركة ديوان، عبد الرزًاق سليم، إن صناع المحتوى يصنفون إلى ثلاث تصنيفات في مقدمتهم صانع المحتوى الذي يتابعه 10 ألاف متابع إلى 100 ألف متابع يليه صانع المحتوى الذي يتابعه 100 ألف متابع إلى مليون متابع يليه صانع المحتوى الذي يتابعهم مليون متابع فأكثر.

وأشار إلى أن كل صنف له طريقة تعامل مختلفة، لافتا إلى أن صناع المحتوى الذين لديهم مليون متابع فأكثر يجب عليهم تعين مدير أعمال جيد يستطيع يساعده على تنمية وتنويع مصادره دخله.

وبين أن صانع المحتوى لا يجب عليه الاعتماد على صناعة المحتوي كمصدر وحيد للدخل، مؤكدًا أن على المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي الدخول في شراكات مع أسماء تجارية كبيرة بأفكار غير تقليدية ومبتكرة.

من جانبه، أوضح المؤثر وصانع المحتوى عمر حميدات المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Xpose، إن صناع المحتوى يحتاجون للتكامل مع المجالات الأخرى كالمونتاج والإخراج السينمائي والمحامون القانونين وهكذا، مشيراً إلى أن هناك أهداف مختلفة لصناع المحتوى أبرزها العمل على التنسيقات الإعلامية أو الحملات الإعلانية. وأشار إلى أنه يجب تغير مدير الأعمال كل فترة وذلك على حسب المرحلة وكثرة أعداد المتابعين.

وأكد أن دور إدارة المواهب على التنسيق والتنظيم، بل يمتد ليشمل بناء شراكات إستراتيجية، وتعزيز العلامة الشخصية للمبدعين، وتطوير رؤى إبداعية تلبي تطلعات الجمهور في عالم يتسم بالتنافسية المتزايدة.

بدوره، بين صلاح الدين ميموني، المؤسس المشارك لريتش ميديا، إن هناك أعداد كبيرة من صناع المحتوى، ولكن في المقابل لدينا حالياً مديرين أعمال مميزون قليلون. وأشار إلى أن مديري الأعمال المميزون هم من لديهم خطط في تطوير أعمال صناعي المحتوي بشكل فعال حيث أصبح التواصل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا ضروريًا لازدهار أي عمل تجاري. وأكد أن صناعة المحتوى تساعد بشكل كبير الشركات على التواصل بشكل فعال مع جمهورها المستهدف.

وأكد أن صناع المحتوى يجب أن يكونوا قادرين على تقديم تنوع في المواضيع التي يعرضونها، مع ضرورة الحفاظ على الجودة والهدف في نفس الوقت؛ مشدداً على أهمية مواصلة التعلم وتبادل الخبرات بين صناع المحتوى لضمان الاستدامة والتطور في هذا القطاع حيث توفر قمة المليار متابع 2025 بيئة مثالية لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أهمية قمة المليار متابع 2025 في تعزيز التواصل بين صناع المحتوى ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن كل صانع محتوى يصل في مرحلة ما إلى حاجة ضرورية لشريك تجاري أو مدير يساعده على إدارة نموه المهني، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير في مسيرة صناع المحتوى وتحقيق المزيد من الإيرادات.