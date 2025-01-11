مؤثرون لـ«الإمارات اليوم»: الذكاء الاصطناعي يخلق ابتكارات ووظائف جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية

أكد مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على ضرورة الدور الذي سيلعبه استخدام الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، مشيرين إلى النجاح الهائل لاستخدام المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفهم لأدوات الذكاء الاصطناعي ومن ثم خلقهم لابتكارات ووظائف جديدة في مختلف الأنشطة وفي مقدمتها الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك على هامش جلسة حوارية خلال فعاليات قمة المليار متابع والتي حيث تعد أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، وينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

بدوره، قال حسن الأمير، الداعم للتوطين بالقطاع الخاص والمعروف في مواقع التواصل الاجتماعي بـ «دار زايد»، إنني لم أدخر جهداً في مساعدة المواطنين للحصول على الوظائف في القطاعين العام والخاص بنشر الوظائف المطروحة بتواصله ومتابعته معارض التوظيف والمؤسسات الخاصة التي لديها شواغر، حتى أصبح لدي نحو 40 ألف متابع، ومشاهدات يومية تتجاوز الـ 2 مليون.

وأوضح الأمير، أنه نجح نهاية 2024 في توظيف أكثر 500 من الإماراتيين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنه بين أنه خلال آخر خمس سنوات ساهم في تغير مفاهيم الكثير من الشباب المواطنين لبناء سيرة ذاتية صحيحة تواكب المتغيرات العصرية.

وأكد الأمير، على أن البحث عن وظيفة يمكن أن يكون عملية محبطة، خاصة إذا لم تأت النتائج المرجوة بسرعة، لذلك يعد الدعم النفسي جزءاً أساسياً عبر مواقع التواصل، لتشجيع المتابعين وتقديم الملاحظات البنّاءة، للحفاظ على معنوياتهم المرتفعة وعدم الاستسلام أمام العقبات.

وأشار إلى أن مهمته في مواقع التواصل أن يقوم بعرض الشواغر التي تصله في القطاعين العام والخاص، ويعطي نصائح عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية التصرف في المقابلات الوظيفية.

من جهته، قال المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي والمهتم بإثراء المحتوى العربي وترجمة الأخبار العالمية والمتخصص بالإدارة والإعلام الرقمي، عبدالله الخريف، إن وجود متقنين للغات هام على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل التعامل ولجذب متابعين من المتحدثين حول العالم.

وأكد الخريف، أن بناء حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي يعد أمرًا بالغ الأهمية للشركات اليوم وذلك مع وجود المليارات من مستخدمي الإنترنت، توفر وسائل التواصل الاجتماعي فرصة فريدة للوصول إلى جمهور عالمي. يمكن أن يؤدي إنشاء محتوى متعدد اللغات إلى توسيع نطاق الوصول وتحسين المشاركة وإنشاء حضور قوي للعلامة التجارية.

وعلى ذات الصعيد، قال المؤثر الاجتماعي والشغوف بدراسة الجوانب الاقتصادية للشركات والدول، عبدالله المشيط، إن منصات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً هامًا من الناحية الاقتصادية حيث إن أبسط مثال كانت مفيدة في السابق في الولاية السابقة للرئيس الأمريكي المنتخب حالياً دونالد ترامب.

وأشار المشيط إلى أن صناعة المحتوى توفر فرص للشركات بعقد شراكات محلية وعالمية حتى ينتجوا محتوى يستهدف أكثر من ثقافة وأكثر من بلد، الأمر الذي يفتح باباً لجذب استثمارات أجنبية للمنصات العربية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنتاج محتوى مواقع التواصل.

وأكد أن تبني وسائل التواصل الاجتماعي متعددة اللغات أداة قوية للشركات التي تتطلع إلى الازدهار على نطاق عالمي. وأشار إلى أن ذلك يفتح فرص جديدة للنمو، بما في ذلك توسيع قاعدة عملاء الشركات.

وأكد أن إنشاء تواجد متعدد اللغات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة للشركات التي تهدف إلى توسيع نطاق وصولها العالمي. من خلال الاستفادة من لغات مختلفة.