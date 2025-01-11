اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

اختتمت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التصفيات النهائية للدورة الـ25 التي نظمتها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بمشاركة 109 متسابقين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث جرت المنافسات تحت شعار «شكراً الشيخة هند»، في أجواء مفعمة بالإيمان والتنافس.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أحمد درويش المهيري: «نرفع أسمى كلمات الشكر وعظيم الامتنان لحرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة ودعمها للمسابقة على مدار 25 عاماً الماضية». وأكد الدور الكبير الذي تقوم به سموها في رعاية حفظة كتاب الله، وتعزيز القيم الإسلامية، الأمر الذي يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم القرآن الكريم، وتشجيع الأجيال على حفظه وتلاوته.

من جهته، قال رئيس لجنة التحكيم إبراهيم جاسم المنصوري: «إن التصفيات النهائية هذا العام أظهرت التزاماً كبيراً من المشاركين، الذين أبدعوا في تقديم تلاوات متميزة وحفظ دقيق لكتاب الله، عملنا كفريق تحكيم وفق معايير دقيقة لضمان التقييم العادل والنزيه، وما شهدناه اليوم يعكس عمق ارتباط المشاركين بكتاب الله».

وأقيمت المسابقة في مبنيين منفصلين، الأول للذكور في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر، والثاني للإناث في قاعة جمعية النهضة النسائية في منطقة الحمرية، حيث بدأت التصفيات يومياً في تمام الساعة الرابعة عصراً، إذ تولت لجان تحكيم متخصصة من نخبة العلماء والمشايخ عملية التقييم.

وتُعدّ مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم إحدى المبادرات البارزة التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم المشاريع الثقافية والإسلامية، وتعزيز القيم القرآنية بين مختلف فئات المجتمع، وتحفيز التميز في حفظ وتلاوة كتاب الله، ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي الذي سيقام قريباً.