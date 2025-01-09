حمدان بن محمد: طموحاتنا دوماً نحو قمم أعلى وترك بصمات إماراتية واضحة على الأرض وبعيداً حيث النجوم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع اتفاقية تطوير مركبة الهبوط "المستكشف محمد بن راشد" ضمن مهمة الإمارات الطموحة لاستكشاف حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري، والتي تهدف إلى الهبوط على كويكب "جوستيشا"

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، شهدنا توقيع اتفاقية تطوير مركبة الهبوط "المستكشف محمد بن راشد" ضمن مهمة الإمارات الطموحة لاستكشاف حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري، والتي تهدف إلى الهبوط على كويكب "جوستيشا".... يمثل هذا المشروع ثمرة تعاون استثنائي بين مؤسساتنا الوطنية والقطاع الخاص، ويجسد فلسفتنا في تعزيز الجهود الدولية المشتركة من خلال التعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي (TII)...

وأضاف سموه قائلاً "بطموح إماراتي متجدد وبمركبة تحمل اسم الرجل الذي علم شعبه قهر المستحيل، سنمضي في رحلة تستمر 13 عاماً تتضمن 6 سنوات لتطوير المركبة ورحلة تستمر 7 سنوات تقطع خلالها 5 مليارات كيلومتر ... طموحاتنا دوماً نحو قمم أعلى وترك بصمات إماراتية واضحة على الأرض وبعيداً حيث النجوم".