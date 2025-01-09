محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نتمنى لشعوب العالم الاستقرار والسلام والازدهار

أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص التهاني للمسيحيين الأرثوذكس في الإمارات وكل أنحاء العالم بعيد الميلاد المجيد.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «خالص التهاني للمسيحيين الأرثوذكس في الإمارات وكل أنحاء العالم بعيد الميلاد المجيد، وصادق الأمنيات لهم ولشعوب العالم كافة بالسلام والاستقرار والازدهار».

كما هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيحيين الأرثوذكس في دول العالم كافة بعيد الميلاد المجيد.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «تهانينا لإخوتنا المسيحيين الأرثوذكس في كافة دول العالم بعيد الميلاد المجيد.. متمنين لهم دوام الاستقرار والازدهار وعاماً مليئاً بالمحبة والسلام».