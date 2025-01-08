محمد بن راشد: تهانينا لإخوتنا المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإخوة المسيحيين الأرثوذكس في كافة دولة العالم بعيد الميلاد المجيد.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "تهانينا لإخوتنا المسيحيين الأرثوذكس في كافة دولة العالم بعيد الميلاد المجيد … متمنين لهم دوام الاستقرار والازدهار وعاماً مليئاً بالمحبة والسلام".