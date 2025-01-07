عبدالله بن زايد: موقف الإمارات ثابت في دعم استقلال سورية وسيادتها على كامل أراضيها

استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، في أبوظبي، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني.

ورحب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالوزير أسعد الشيباني والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا مجمل التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والأوضاع الإقليمية الراهنة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقلال سورية وسيادتها على كامل أراضيها.

كما أكد سموّه وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها الجهود الإقليمية والأممية كافة التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

وأشار سموّه إلى أهمية توفير عوامل الأمن والاستقرار كافة للشعب السوري الشقيق، من أجل مستقبل يسوده الازدهار والتقدم والتنمية.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا زكي نسيبة، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية، حسن أحمد الشحي.

وضم الوفد السوري وزير الدفاع، مرهف أبوقصرة، ووزير الكهرباء، عمر الشقروق، ووزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطّاب.

عبدالله بن زايد:

. الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتدعم تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والحياة الكريمة.