محمد بن راشد: ألف مبروك للبحرين.. جمعتنا الكويت في هذه البطولة على المحبة

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في منشور بحساب سموه على منصة "إكس": "البحرين .. نشكركم على الروح القتاليّة .. جمال الأداء .. المتعة الرياضية .. ألف مبروك كأس الخليج ".

وأضاف سموه: "ألف مبروك لأخي الملك حمد بن عيسى ملك البحرين .. ألف مبروك لشعب البحرين الشقيق .. هاردلك للمنتخب العماني الذي قدم أداءً بطولياً. شكرنا للكويت .. أميرها أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعبها المضياف على حسن التنظيم .. في بطولة قربت الجميع من الجميع".

وختم سموه بالقول: "جمعتنا الكويت في هذه البطولة على المحبة .. والأخوة .. والروح الرياضية الجميلة".