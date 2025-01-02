2.5 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة بدبي ليلة رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة والحجز الإلكتروني والتنقل المشترك، خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2025، تجاوز 2.5 مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 9.3% على عدد ركاب ليلة رأس السنة الماضية 2024، الذي بلغ مليونين و288 ألفاً و631 راكباً.

واستخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر مليون و133 ألفاً و251 راكباً، فيما استقلّ الترام 55 ألفاً و391 راكباً، وبلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة 465 ألفاً و779 راكباً، كما نقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها 80 ألفاً و66 راكباً، ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني 195 ألفاً و651 راكباً، ومركبات النقل المشترك 1238 راكباً، أما مركبات الأجرة فنقلت 571 ألفاً و98 راكباً.

وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية تم بسلاسة وأمان، بفضل الخطة المرورية المتكاملة التي وضعتها، وجهود فرق العمل الموزعة في مراكز التحكم والميدان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة.