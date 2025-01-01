محمد بن راشد بن محمد بن راشد يتفقد غرفة العمليات المشتركة للجنة تأمين الفعاليات

تفقّد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، غرفة العمليات المشتركة للجنة تأمين الفعاليات، التي ضمت 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، حيث تم استعراض الخطة الشاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، التي شملت 36 موقعاً في إمارة دبي، بحضور رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار الضباط والمسؤولين.

واستعرض مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، اللواء سيف مهير المزروعي، جاهزية الفرق المشاركة، وممكنات وقدرات لجنة تأمين الفعاليات، وآلية العمل في تأمين مثل هذه الفعاليات الكبرى سنوياً، حيث تم تخصيص وتوزيع 8530 شرطياً و1145 دورية تابعة لشرطة دبي، لتأمين مختلف مواقع الاحتفالات في الإمارة، إلى جانب 33 زورق إنقاذ بحرياً تابعة لشرطة دبي والشركاء.

واستمع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اللواء خبير علي حسن المطوع، حول استعدادات الإدارة لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية، بمشاركة أكثر من 1097 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في المواقع المختلفة، لضمان استجابة فورية وفعالة في الحالات الطارئة، حيث تم إجراء تفتيش على 257 منشأة حيوية لضمان استعدادها وتطبيق معايير السلامة في الاحتفالات، وعلى الصعيد الفني تم تجهيز أكثر من 123 آلية حديثة ومتنوّعة الاختصاصات، وتوفير الدعم اللوجستي.

واستمع سموه إلى شرح من المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا، حول استعداد الهيئة لإدارة الحركة المرورية لفعاليات رأس السنة، وفق خطة مرورية متكاملة، خصوصاً في منطقة برج خليفة، وذلك من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل، وبالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي والشركاء الاستراتيجيين.

وتابع سموه شرحاً من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، حول استعدادات المؤسسة بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين وتقديم الخدمات الإسعافية المتقدمة، حيث تم تخصيص 224 نقطة إسعافية، بما في ذلك خمسة زوارق بحرية، مجهزة للتعامل مع كل أنواع الحالات الطارئة، كما تم تفعيل 593 مسعفاً و29 مشرفاً لضمان تقديم أعلى مستويات الدعم الإسعافي خلال 36 فعالية في مختلف مناطق الإمارة.

وخصصت المؤسسة سبع مركبات إسعاف في دبي مول، و19 مركبة مع 38 مسعفاً في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وبرج خليفة، كما تم تجهيز أربع سيارات «مستجيب أول»، وأربع درّاجات كهربائية، وحافلتي إسعاف، إضافة إلى وحدة الدعم الميداني والمخزن الطبي المتنقل.

وتم تجهيز 42 متطوعاً تحت إشراف مسعفين من المؤسسة في منطقة البوليفارد، بعد تدريبهم وتأهيلهم ضمن برنامج المستجيب الأول، ليكونوا شركاء فاعلين في تقديم الخدمات الإسعافية من خلال التعامل مع الحالات البسيطة، بما يعزّز جهود المؤسسة في سرعة الاستجابة ويوفر دعماً إضافياً لفرق العمل الميداني.

وقدّم المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية» خليفة باقر، شرحاً حول خطة «دبي الصحية» لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية خلال الاحتفالات، سواء في الميدان أو في منشآتها الطبية، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة، وتم تعزيز سبع نقاط طبية في منطقة الاحتفال بأطباء مختصين في طب الطوارئ، كما تم وضع ستة مستشفيات، وأربع عيادات خارجية في حالة استعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى توفير 1800 كادر طبي وإداري في المنشآت كافة التابعة لـ«دبي الصحية»، لضمان حصول المرضى على خدمات طبية تتسم بالسرعة والكفاءة.

وقدّم مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد تركي بن فارس، شرحاً حول العمليات الفرعية في مواقع الفعاليات التي يتم إدارتها من الغرفة المشتركة، إلى جانب شرح الممكنات المتوافرة لإدارة الحدث.

وتابع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، شرحاً قدمه المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة، أحمد الخاجة، حول عدد الفعاليات في الإمارة خلال احتفالات رأس السنة، وعددها 175 فعالية و3192 نشاطاً في قطاع المطاعم، وجاهزية الإمارة التامة حول مختلف مرافقها الحيوية، مؤكداً أن الخطط الاستباقية التي تضعها اللجنة تسهم في ضمان كل مقومات إنجاح الفعاليات المختلفة.

إلى ذلك، تفقّد سموه خيم الإمداد في وسط مدينة دبي، المخصصة لتقديم خدمات المفقودات والمعثورات للجمهور من مشاهدي الألعاب النارية، إضافة إلى توفير خدمات الإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوّار، وغيرها من الخدمات التي تكفل أمن وسلامة وراحة الجمهور.

. 8530 شرطياً شاركوا في تأمين المواقع التي قصدها المحتفلون.

. 1145 دورية و33 زورق إنقاذ بحرياً توزعت على مواقع الاحتفالات.

. 1097 إطفائياً انتشروا في المواقع المختلفة لضمان استجابة فورية وفعالة في الحالات الطارئة.

. 257 منشأة حيوية خضعت للتفتيش لضمان تطبيق معايير السلامة في الاحتفالات.

. 224 نقطة إسعافية و5 زوارق بحرية جُهزت للتعامل مع الحالات الطارئة.