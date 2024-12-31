محمد بن راشد مهنئا بالعام الجديد: نستقبل 2025 بتفاؤل أكبر وطموحات أعظم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الإمارات والعالم بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "كل عام والإمارات في مجد وعز وازدهار واستقرار … كل عام والعالم بخير وسلام .. كل عام والبشرية تنطلق إلى آفاق جديدة".

وأضاف سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :"مر عام 2024 بحمدالله والإمارات تحقق أرقاماً تاريخيّة في جميع مؤشراتها .. ونستقبل 2025 بتفاؤل أكبر .. وطموحات أعظم .. وإصرار أوسع على الاستمرار في رحلة النمو والازدهار".