محمد بن زايد: خالص العزاء لعائلة الرئيس الأسبق جيمي كارتر والشعب الأمريكي

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عن خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والشعب الأمريكي.

وأكد سموه أن كارتر كانت تربطه علاقة وثيقة مع الإمارات، وعملنا معاً لعقود طويلة منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في شراكة إنسانية فاعلة لمواجهة الأمراض في العالم.

ودون سموه في منشور بحساب سموه على منصة "إكس": "خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والشعب الأمريكي. ربطته علاقة وثيقة مع الإمارات، وعملنا معاً لعقود طويلة منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، في شراكة إنسانية فاعلة لمواجهة الأمراض في العالم".