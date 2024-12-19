حمدان بن محمد يوجه بتنظيم "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" في أبريل 2025

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، وجهنا اليوم بتنظيم "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" في أبريل 2025 لنستعرض فرص مستقبل الذكاء الاصطناعي الواعدة ونناقش أهم الإنجازات والمبادرات والاستراتيجيات والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص... هذا الحدث سيتضمن 6 فعاليات رئيسية تتضمن مؤتمرات متخصصة ومعارض مبتكرة بمشاركة عالمية واسعة على مدار 5 أيام في مختلف أنحاء دبي وفي مدارسها لتكون دبي خلال هذا الأسبوع وجهة العالم لتصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي للبشرية جمعاء