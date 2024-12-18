منصور بن محمد: كل عام وقطر بخير وازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، نبارك لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، يومها الوطني العزيز ... نسأل الله أن يحفظ قطر وأهلها، وأن يديم الأخوة والمحبة بيننا، وكل عام وقطر بخير وازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.