محمد بن راشد: نشارك دولة قطر الحبيبة فرحتها بذكرى يومهم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، نشارك دولة قطر الحبيبة فرحتها بذكرى يومهم الوطني، ونتوجه بالتهنئة لأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق، متمنّين لهم دوام العزة والفخر، وأن تواصل قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، مسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات .. وأن يديم الله الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين .