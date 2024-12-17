تعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع بدبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتعيين حريز المر بن حريز، مديراً تنفيذياً لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وقراراً بتعيين سعيد أحمد ثاني الطاير مديراً تنفيذياً لقطاع التطوير الاجتماعي بالهيئة.

كما أصدر سموّه قراراً بتعيين ميثاء محمد الشامسي مديراً تنفيذياً لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة.