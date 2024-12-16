"براند دبي" يقدم لزوار مهرجان "شتانا في حتا" فعاليات مجتمعية وإبداعية ورياضية

ينظم "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سلسلة من الفعاليات المجتمعية والإبداعية والرياضية، ضمن مهرجان "شتانا في حتا"، الذي ينظمه في منطقة بحيرة ليم، وذلك في إطار مباردة "شتا حتا" التي اطلقت بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وإشراف "اللجنة العليا لتطوير منطقة حتّا" ويتولى تنفيذها "براند دبي" بالشراكة مع عدد من جهات حكومية.

وتم تصميم فعاليات مهرجان "شتانا في حتا" لتناسب مختلف شرائح المجتمع والزوار، بمن فيهم المبدعون والرياضيون، وعشاق اللياقة والمغامرة بما تضمه من أنشطة مميزة تقام وسط طبيعية حتا الخلابة.

وحول الفعاليات التي يقدمها براند دبي خلال مهرجان "شتانا في حتا"، قالت أمينة طاهر، مديرة المشروع إن مهرجان "شتانا في حتا"، يعد أبرز الفعاليات التي ينظمها براند دبي ضمن أجندته السنوية، وذلك بهدف الترويج لمنطقة حتا وطبيعتها المميزة، وربط المجتمع الإبداعي في دبي بجمهور المتابعين والمهتمين بالفنون ضمن مختلف الفعاليات، ومن بينها مهرجان "شتا حتا" الذي يقام بين المناظر الطبيعية الفريدة للمنطقة، ومن خلال الحدث نسعى إلى نشر ثقافة الابداع وكذلك منح الزوار فرصة لممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة خاصة في هذا الوقت من السنة.

وبالتعاون مع "متجر المبدعين"، يجمع "ممشى المبدعين" في 29 ديسمبر الجاري نخبة من المحترفين في مجالات الإبداع من مصورين ومصممين، وتشكيليين، وكذلك الفنانين المشاركين في فعالية الممشى في جولة في منطقة حتا، حيث يقومون بتوثيق رحلتهم باستخدام وسائل فنية متعددة، ومن ثم مشاركة أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسوم متعددة، مما يساهم في الترويج للمنطقة ويعكس جمال طبيعتها لأكبر شريحة من الجمهور.

ويعد "ممشى المصورين"، الذي ينظمه "براند دبي" بالتعاون مع "fotoUA يوم 4 يناير المقبل، فرصة لمحبي التصوير الفوتوغرافي لاستكشاف وتوثيق المناظر الطبيعية الساحرة في منطقة حتا، من خلال الاستفادة من الدروس الحية التي يقدمها مصورون محترفون يقدمون رؤاهم المختلفة حول الطبيعة الاستثنائية للمكان بعدساتهم، مما يساهم في صقل مهاراتهم وتعريفهم بالأدوات اللازمة لالتقاط الصور الاحترافية للمناظر الطبيعية التي تذخر بها منطقة حتا وتميزها خلال هذه الفترة من السنة.

وتسعى "fotoUAE" من خلال ممشى المصورين للمساهمة في نشر أحد أبرز الفنون البصرية المتمثل في التصوير الفوتوغرافي، الذي يعد وسيلة مهمة من وسائل سرد القصص، وإبراز جمال وثقافة حتا وطبيعتها التي تساهم في إلهام المصورين وتعزيز روح الإبداع لديهم للخروج بأفضل الصور ومن ثم مشاركتها مع جمهور المهرجان.

ولمحبي ممارسة الأنشطة الرياضية والمغامرة، يتضمن مهرجان "شتانا في حتا" تجارب مميزة تسمح للجمهور بركوب دراجات التمارين الرياضية الثابتة في الأماكن المفتوحة، خلال يومي 4 و11 يناير على جلستين في الرائعة والسادسة مساءً، وكذلك الرياضة المكثفة “Sport Hit”، وذلك بالتعاون مع مركز "700 Padel and Fitness Hub" الرياضي، الذي يوفر مرافق وأجهزة رياضية متطورة تلبي احتياجات عشاق الرياضة واللياقة البدنية.

وتقام الفعاليات الرياضية في سد حتا بالقرب من جدارية زايد وراشد، يومي 21 و28 ديسمبر الجاري عند الساعة 4:00 مساءً، يليها دروس لليوجا عند الساعة 5:00 مساءً، ويمكن للأفراد الراغبين ممارسة أنشطة اللياقة البدنية المقامة ضمن المهرجان، التسجيل من خلال تطبيق "700 Padel and Fitness Hub".

وانطلقت الفعاليات المجتمعية مع مهرجان "شتانا في حتا" بفعالية ركوب الخيل، وذلك بالتعاون مع مقهى "يازار"، والتي مثلت تجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وحب الفروسية، حيث وجد الزوار فرصة للتعرف على الخيول وبيئتها عبر تصميم مستوحى من إسطبلات الخيل، والاستمتاع بالمناظر الجبلية الخلابة لمنطقة حتا.

يذكر أن فعاليات "مهرجان شِتَانا في حتّا" تُقام خلال الفترة من 13 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025 في منطقة بحيرة ليم الممتدة على مساحة 3 هكتارات وسط المنطقة الجبلية، ويندرج تحت مظلة مبادرة "شتا حتا" التي تضم أيضا أربعة مهرجانات أخرى هي "مهرجان ليالي حتّا الثقافية" وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، و"مهرجان عسل حتّا" و"مهرجان حتّا الزراعي" وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و"مهرجان حتّا DSF X" من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.