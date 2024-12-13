اختتام التمرين الجوي المشترك "طويق 4"

اختتمت في المملكة العربية السعودية، مناورات التمرين الجوي المشترك «طويق 4»، وذلك بحضور قادة القوات الجوية للدول المشاركة بالتمرين.

وشَهِد التمرين على مدى أسبوعين جملة من المناورات والطلعات الجوية لمهام الإسقاط الجوي التكتيكي، وعدد من المحاضرات والندوات العملياتية.

وأظهرت القوات الجوية لدول المشاركة الجاهزية العالية في التخطيط والإعداد والتنفيذ، مما عزز مفهوم العمل الجوي المشترك.

يهدف التمرين لرفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي ورفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي.