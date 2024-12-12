"العور": 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون في 23 ألف شركة بـ"القطاع الخاص"

التقى وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن العور، مجموعة من المواطنين والمواطنات العاملين في مجموعة ماجد الفطيم، وذلك خلال زيارة قام بها مؤخرا للشركة، بمرافقة مسؤولين من الوزارة في حفل أقامته المجموعة بمناسبة تحقيقها إنجازًا بارزاً في مجال التوطين.

وشهد اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل، والمساهمة وممثلة المساهمين في الشركة مريم ماجد الفطيم.

وقال العور، إن القطاع الخاص يثبت يوما بعد يوم التزامه بسياسات التوطين واضطلاعه غير المسبوق بمسؤولياته بهذا الملف الوطني الهام، وذلك في إطار الشراكة مع الحكومة في توظيف وتدريب المواطنين الذين وصل عددهم في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 23 ألف شركة تشهد قصص نجاحات تسطرها الكفاءات الوطنية التي تؤدي مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار.

وأشار خلال اللقاء إلى أن واقع التوطين في مجموعة ماجد الفطيم يعكس عمق المسؤولية المجتمعية للمجموعة، مشيداً بالتزام المجموعة بدعم السياسات الحكومية لتعزيز تنافسية المواطنين ومساهمتهم في سوق العمل.

وأشاد بجهود وتميز الكفاءات الإماراتية العاملة في المجموعة، مؤكدا أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب ملف التوطين في القطاع الخاص وتوجه باستمرار بضرورة تمكين المواطنين ودعمهم، بما يسهم في استقرارهم في وظائفهم في ضوء الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس"، فضلاً عن توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الابداع لا سيما من خلال حزمة الامتيازات التي تحصل عليها الشركات المتفاعلة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل، حرص المجموعة على المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وإنجاز مسيرة التوطين وذلك من خلال وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتوفير المزيد من فرص الوظائف الواعدة للمواطنين.

وأكد على فاعلية الشراكة مع برنامج "نافس"، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في الشركة بلغت 3 % في العام 2021 لتصل حاليا إلى 13.7%.