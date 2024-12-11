«مواقف» استثمارية بالتعاون بين «أوقاف دبي» و«باركن»

أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي اتفاقية شراكة مع شركة «باركن»، تدعم التعاون الثنائي بين الجانبين عبر إطلاق مشروعات استثمارية مشتركة تسهم في فتح آفاق نمو جديدة بقطاعات العمل الوقفي، وتدعم أجندة دبي الاقتصادية، وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في مشروعات بناء وتطوير مواقف المركبات متعددة الطوابق وطرحها وتنفيذها، على أن تقوم المؤسسة بتقديم التمويل اللازم للتطوير والبناء، وتنفذ «باركن» عمليات التنفيذ والتطوير وتشغيل وإدارة المشروع، وتقدم خدمات المواقف الذكية والمواقف بشكل عام.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، علي المطوع، أن المشروع يهدف إلى توسعة استثمارات الوقف وتنويعها، لتشمل مختلف القطاعات المتاحة بما يسهم في تحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة للوقف بدبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باركن، المهندس محمد عبدالله آل علي: «نسعى لتقديم حلول ذكية ومستدامة تسهم في تنويع استثمارات الوقف وتعزيز عوائدها».