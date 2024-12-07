رئيس الدولة والرئيس القبرصي يؤكدان أهمية العمل على احتواء التصعيد في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس خلال اتصال هاتفي، أمس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية العمل على احتواء التصعيد في المنطقة، لتفادي مزيد من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في العالم.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن تقديره لجهود قبرص ومبادراتها في مجال الدعم الإنساني لقطاع غزة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون معها ومع مختلف الأطراف في المنطقة والعالم، لدعم الجهود الإنسانية في هذا الشأن.

. رئيس الدولة يعرب عن تقديره لجهود قبرص ومبادراتها في مجال الدعم الإنساني لقطاع غزة.

. رئيس الدولة والرئيس القبرصي يشددان على ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في العالم.