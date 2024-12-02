رسائل حب من دول الخليج إلى الإمارات في يومها الوطني

تصدّر وسم "اليوم الوطني الإماراتي الـ 53" قائمة المواضيع الأكثر تفاعلا، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج، ودول عربية أخرى، كمصر ولبنان.

وتفاعل مواطنون من دول الخليج مع وسم #اليوم_الوطني_الاماراتي_53، معبرين من خلاله عن حبهم لدولة الإمارات حكومة وشعبا، وتمنوا لها دوام الأمن والامان والرفاه والازدهار.

رسائل من الشعب السعودي إلى الإمارات

أكد مواطنون سعوديون على أن الإمارات والسعودية وطن واحد، وأن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، وعلى انهم سيبقون جنبا إلى جنب دائما وأبدا.

وقال الدكتوررة يمام: ": حبي للإمارات قديم جدا، هي أول دولة أزورها في حياتي.. لم أعلم أن حب الوطن الأول(السعودية)قد يزيد وينمو ويتسلل لأعماق تنشئ معن ىأخر للوطن، وأن هناك معنى للخليج،وطن واحد.. فعلا الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي..

دام عز الأمارات، عزكم عزنا

وكل عام و خليجنا بخير".

وقال القصاب: "أنا مدري إذا باقي كلام وما انكتب فيكم

وعلى كثر الكلام اللي اِنكتب فيكم تراه شوي

يا شعبٍ كل ما مالت خطاوينا لـ أراضيكم

لقينا كل حب ، وكل ودّ .. بـ كل بيت ، وحي

توفّقتم بـ فضل الحيّ ثم بـ طهر أمانيكم

وخذيتم كل مجد وكل صيت وما تركتم شيء".

وقال المتابعة نجد: "حبيبة الدنيا ياكل الامارات 🇦🇪

كل عام وانتو بخير قيادة وشعب ربي يديم عليكم الأمن والأمان والرخاء والعزه قلوب من السعودية لعندكم ❤️❤️🇸🇦🇸🇦🇸🇦

#اليوم_الوطني_الاماراتي_53".

كما كتب المتابع سامي: "كل عام والامارات وأهلها بألف خير

خلال 53 عام بنت مجدها وعانقت ناطحاتها السحاب بسواعد شبابها وحنكة حكامها

الله يديمهم ويعزهم".

رسائل من الشعب القطري إلى الإمارات

كما شارك متابعون من دولة قطر شعب الإمارات العربية المتحدة أفراحهم في اليوم الوطني، من خلال أسمى عبارات المحبة والتقدير، وأمنيات بدوام الامن والامان والخير والسعادة في دولة الإمارات.

وقال المتابع عبدالله بن دباس القحطاني: "جعل دار زايـد وأهلهـا بأمن وأمان وخيـر وسعادة".

رسائل حب من الشعب العماني إلى الشعب الإماراتي

من جهتهم شارك الشعب العماني الشعب الإماراتي أفراحهم في اليوم الوط

وقال المتابعة أم سارة: "من سلطنة عُمان.. إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعباً..

كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم الوطني 53 المجيد، أعاد الله هذه المناسبة وأمثالها عليكم وأنتم في خير ونمو وازدهار واستقرار".

وقالت المتابعة زينب: "كل عامّ ودولة #الامارات_العربية_المتحدة في تقدم وازدهار".

رسائل من الكويت إلى الإمارات

بدورهم بعث متابعون من دولة الكويت رسائل مفعمة بأصدق معاني الأخوة والمحبة، إلى الإمارات لتهنئتها بأعيادها الوطنية

وقال المتابع أحمد بن سلطان: "كل عام و الإمارات الحبيبة بخير و نمو و رخاء

والله يجمعنا على خير دائمًا وأبدًا".

وقال المتابع محمد سعد الربعي: "كل عام واهلنا بالامارات

بخير وسعاده وامان

حفظكم الله ودامت افراحكم".

رسائل من الشعبين اللبناني والمصري إلى الإمارات:

من جانبهم شارك متابعون من دول عربية مختلفة، منها لبنان ومصر، الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي في حساباتهم على "إكس"، شاكرين الإمارات على كل ما قدّمته من دعم ومساندة لكل الدول العربية بمختلف الظروف، متمنين لها دوام النعم والازدهار والتقدم.

وقال المتابع الياس حنكش من لبنان: "في اليوم الوطني الإماراتي، باسمي وباسم اللبنانيين في #الامارات الذين ينعمون بالازدهار والأمان وراحة البال، نشكر للإمارات قيادةً وشعبًا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وشعبه وللمساعدات والدعم خلال الحرب".

وقالت المتابعة عزة من مصر: "كل عام ودار زايد الخير بأمن وأمان واستقرار واذرهار

والله يرحم الشيخ زايد حبيب المصريين

نبارك لدولة الإمارات الحبيبه باليوم الوطني الإماراتي

#اليوم_الوطني_الاماراتي".



