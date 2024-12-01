محافظ المصرف المركزي: عيد الاتحاد ذكرى ملهمة ويوم تاريخي

أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاحتفال بالذكرى الـ 53 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة عظيمة تُجسد معاني الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن، وتعكس روح التلاحم والوحدة بين أبناء الوطن، وتبرز المسيرة الحافلة بالإنجازات العظيمة، والأمل والطموح لمستقبل واعد.

وقال معاليه في كلمته بهذه المناسبة، إن عيد الاتحاد يمثل ذكرى ملهمة، ويوماً تاريخياً في مسيرة بناء دولة الإمارات، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسون، واتحدت رؤيتهم الثاقبة وإرادتهم القوية بطموحات أبناء الإمارات لتقدم للعالم دولة لا تعرف المستحيل، وتمضي بخطى ثابتة وراسخة في ظل رؤية القيادة الرشيدة لصنع المستقبل المزدهر، وتعزيز مكانتها الريادية عالمياً في مختلف المجالات.

ورفع بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والقيادة الرشيدة، مجددين عهد الوفاء والولاء على المضي قدماً في تعزيز الجهود للارتقاء بمسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة.