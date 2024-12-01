إنترنت مجاني دائم بمحطات الحافلات في دبي اعتباراً من اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن توفير خدمة الإنترنت المجاني WiFi، في مختلف محطات الحافلات في الإمارة.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها بموقع «إنستغرام» أمس، إنها ستفعّل الخدمة اعتباراً من اليوم (الأحد) الأول من ديسمبر في كل من محطة حافلات السطوة، والاتحاد، والغبيبة، وسوق الذهب، مؤكدة أنها ستوسع الخدمة لتشمل كل المحطات قريباً.

في سياق موازٍ، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، تمديد ساعات عمل خطي مترو دبي الأحمر والأخضر خلال إجازة عيد الاتحاد، لضمان تجربة تنقل سلسة ومريحة للمستخدمين من وإلى وجهاتهم.

ولفتت الهيئة إلى أن مواعيد عمل المترو المرتبطة بإجازة عيد الاتحاد بدأت منذ أمس السبت من الخامسة صباحاً حتى الواحدة صباح اليوم التالي، واليوم الأحد من الثامنة صباحاً حتى الواحدة صباح اليوم التالي، والاثنين من الخامسة صباحاً حتى الواحدة صباح اليوم التالي.

من جهة أخرى، أفادت الهيئة بأنها أطلقت خط TR7 الجديد للتنقل على متن فيري دبي، للاستمتاع بتجربة تنقل سياحية مميزة خلال عطلة عيد الاتحاد.

وأوضحت الهيئة أن الخط يجمع بين ثلاث محطات رئيسة بتذكرة واحدة فقط، هي: محطة دبي فستيفال ومحطة الجداف ومحطة مرسى دبي والعكس، برحلة جديدة كل 25 دقيقة.

ودعت الهيئة المستخدمين إلى استكشاف دبي على متن الفيري بتذكرة واحدة فقط بكلفة (10 دراهم)، فيما ستتوافر هذه الخدمة حصرياً يومي 2 و3 ديسمبر من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:30 صباحاً.

. «طرق دبي»: توسيع الخدمة لتشمل كل المحطات قريباً.