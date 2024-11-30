ولي عهد الشارقة: تضحيات الشهداء ملهمة بالعظات والدروس

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن يوم الشهيد الذي يصادف الـ30 نوفمبر من كل عام، يعبّر عن الوفاء والمحبة لشهداء الوطن الأبرار الذين دافعوا عن عزة وكرامة هذا الوطن، حتى ارتقوا للجنات.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «في يوم الشهيد نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما قدّمه أبناء الإمارات من تضحيات تستلهم منها الأجيال القادمة العظات والدروس، وأن الوطن يُبنى بسواعد أبنائه وتضحياتهم، لتبقى راية الوطن خفاقة في محافل العز والشرف، ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها وحتى اليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في الاستثمار في الإنسان وجعله عماد تطورها وتقدّمها ودرعها الحصين لأراضيها، يقدّمون كل غالٍ ونفيس لإعلاء رايته وحماية أهله ومكتسباته».

وأضاف سموه: «رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته، وهنيئاً للشهداء شرف الشهادة والدفاع عن الوطن، وهنيئاً للوطن بأبناء يفتدونه بأنفسهم لرفعة رايته».