طقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحياناً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة. وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، فيما سيكون الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 01:45، والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:56.

وذكر أن بحر عمان سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:00 والمد الثاني عند الساعة 22:05، والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:39.