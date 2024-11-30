المواقف العامة بدبي مجانية باستثناء «متعددة الطوابق»

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن جميع المواقف العامة ستكون مجانية خلال عطلة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، مشيرة إلى أنها تحرص على تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها وسكان دبي وزوارها.

وأعلنت الهيئة في بيان صحافي أمس عن مواعيد العمل في خدماتها خلال عطلة عيد الاتحاد، وتشمل مواعيد العمل في مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات)، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وغيرها.

وأوضحت الهيئة أن ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني) ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الاتحاد الـ53 في 2 و3 ديسمبر المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء في الرابع من ديسمبر حسب ساعات العمل المعتادة.

وأشارت إلى أن خدمة مترو دبي ستكون متوافرة اليوم السبت من الساعة الواحدة حتى الخامسة صباحاً، وغداً الأحد من الساعة الواحدة حتى الثامنة صباحاً، والاثنين من الواحدة حتى الخامسة صباحاً، والثلاثاء من الخامسة صباحاً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

وذكرت أن خدمة ترام دبي ستكون متوافرة اليوم السبت من الساعة الواحدة حتى السادسة صباحاً، والأحد من الواحدة حتى التاسعة صباحاً، والاثنين من الواحدة حتى السادسة صباحاً، والثلاثاء من الواحدة حتى السادسة صباحاً.

وقالت إنه لن يتم تشغيل خط حافلات المواصلات العامة رقم E100 من محطة حافلات الغبيبة والجافلية حتى تاريخ الثالث من ديسمبر المقبل، داعية إلى استخدام الخط E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة. ودعت إلى استخدام الخط نفسه من محطة حافلات ابن بطوطة إلى شعبية مصفح خلال هذه الفترة.

. ﻣﺮاﻛﺰ (الفحص الفني) وإسعاد المتعاملين التابعة للهيئة مغلقة خلال العطلة.

. توفير خدمة «المترو» و«ترام دبي» من اليوم حتى الثلاثاء وفق مواعيد محددة.