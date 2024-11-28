«الداخلية» تحدّد اشتراطات وتعليمات احتفالات عيد الاتحاد الـ 53

أعلنت وزارة الداخلية سلسلة من الاشتراطات والتعليمات الواجب اتباعها من قبل الجمهور أثناء الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، وضوابط تزيين المركبات لتأمين سلامة الجميع، وضمان الاحتفال بصورة حضارية تبعث أجواء الفرح والسعادة في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، ابتداء من اليوم وحتى السادس من ديسمبر المقبل.

وحددت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، التعليمات والاشتراطات الخاصة بالاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 كالتالي: منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، والتزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، وعدم استخدام أنواع الرش (سبريه الحفلات) من قِبل السائق أو الراكب أو المشاة، وعدم طمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية، أو تغيير لون المركبة، أو تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم وضع أي ملصقات أو علامات أو شعارات أياً كان نوعها على المركبة، ما عدا الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد، وفقاً للضوابط والشروط، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتاً، وعدم إضافة تغييرات جوهرية على المركبة أو إدخال إضافات غير مرخصة تسبب ضجيجاً أو تؤثر في الرؤية، وعدم تعطيل حركة السير أو المرور أو إغلاق الطريق على مركبات الطوارئ (الإسعاف - الدفاع المدني - دوريات الشرطة)، وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم تغطية زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية ما يؤدي إلى حجب الرؤية، وعدم ارتداء الأوشحة باستثناء الخاصة بعيد الاتحاد، وعدم رفع أعلام الدول الأخرى باستثناء علم دولة الإمارات، وعدم رفع صوت الأناشيد والأغاني باستثناء تلك الخاصة بعيد الاتحاد.

كما حظرت وزارة الداخلية على أصحاب محال التزيين والسائقين، تركيب أي ملصق أو عَلَم باستثناء علم دولة الإمارات أو الملصقات المتعلقة بعيد الاتحاد.