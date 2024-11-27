14 سلوكاً ممنوعاً.. الضوابط القانونية لتزيين المركبات خلال عيد الإتحاد

حددت وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي 14 سلوكا ممنوعا ضمن التعليمات والاشتراطات والضوابط القانونية الخاصة بالاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد (53)، ابتداء من 28 نوفمبر ولغاية 6 ديسمبر المقبل.

وشملت السلوكيات الممنوعة : منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، التزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، عدم استخدام أنواع الرش (سبريه الحفلات) من قبل السائق أو الراكب أو المشاة، عدم طمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية أو تغيير لون المركبة أو تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، عدم وضع أي ملصقات أو علامات أو شعارات أيا كان نوعها على المركبة، ما عدا الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد وفقا للضوابط والشروط، عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتا.

كما شملت التعليمات، عدم إضافة تغييرات جوهرية على المركبة أو إدخال إضافات غير مرخصة تسبب ضجيجا أو تؤثر على الرؤية، عدم تعطيل حركة السير أو المرور أو إغلاق الطريق على مركبات الطوارئ( الإسعاف – الدفاع المدني – دوريات الشرطة)، عدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية والخارجية.

كما وجهت وزارة الداخلية بعدم تغطية زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية مما يؤدي إلى حجب الرؤية ، وعدم ارتداء الأوشحة باستثناء الخاصة بعيد الاتحاد، وعدم رفع أعلام الدول الأخرى باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم رفع صوت الأناشيد والأغاني باستثناء الخاصة بعيد الاتحاد.

كما حظرت وزارة الداخلية على أصحاب محلات التزيين والسائقين تركيب أي ملصق أو علم باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة أو الملصقات المتعلقة بعيد الاتحاد.