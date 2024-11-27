أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات لدى غانا وموزمبيق وهولندا يؤدّون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كل من سفير الدولة المعين لدى جمهورية غانا، الدكتور عبدالله مراد المندوس، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية موزمبيق، منصور محمد الجويعد، وسفيرة الدولة المعينة لدى مملكة هولندا، أميرة عبيد الحفيتي، وذلك بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب صاحب السموّ رئيس الدولة - خلال مراسم أداء اليمين التي جرت بقصر البحر في أبوظبي - عن تمنياته للسفراء التوفيق في مهامهم الجديدة وخدمة وطنهم.

من جانبهم، عبّر السفراء عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولتهم القيادة إياها لتمثيل الدولة في الخارج، مؤكدين أنهم سيعملون بجد وإخلاص على تعزيز علاقات الإمارات مع البلدان المعينين فيها.

حضر مراسم أداء اليمين، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ووزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، وعدد من كبار المسؤولين.