إنجاز إنارة طرق في 3 مناطق بدبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال إنارة الطرق غير المضاءة في منطقة «أم سقيم 1» وأبوهيل والبراحة، وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن إنجاز أعمال الإنارة يأتي في إطار خطة إنارة الطرق 2024 - 2026، التي تستهدف 40 منطقة حتى نهاية عام 2026، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الساعية إلى تطوير شبكة الطرق ومرافقها، ومن ضمنها تطوير نظم إنارة الطرق في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، واستيعاب التطوّر العمراني والسكاني، لتلبية تطلعات سكان وزوّار الإمارة بأن تكون أحياء دبي الأفضل والأجمل على مستوى العالم.