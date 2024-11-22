مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع عدد من وزراء ومسؤولي جزر مارشال

قام السيد عمر شحادة مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك، بزيارة رسمية إلى جمهورية جزر مارشال، حيث التقى عدداً من الوزراء والمسؤولين بهدف تعزيز العلاقات ودفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة.

وخلال زيارته لجمهورية جزر مارشال، التقى المبعوث بمعالي كالاني كانيكو وزير الخارجية والتجارة، ومعالي بريميتي لاكجون الوزير المساعد لرئيس جزر مارشال ووزير البيئة، كما التقى معالي هلتون كندال وزير النقل والمواصلات والتحول الرقمي، ومعالي جيسس جاسبر وزير الثقافة والشؤون الداخلية، ومعالي توماس هيين وزير العمل والبنية التحتية والمرافق.

وجرى خلال اللقاءات رفيعة المستوى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ومن أبرزها التنمية والاستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد والسياحة.