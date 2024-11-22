خلف الحبتور يدعم «مؤسسة الجليلة» بـ 11.3 مليون درهم

أعلنت «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، عن تلقيها تبرعاً بقيمة 11 مليوناً و300 ألف درهم من رجل الأعمال الإماراتي، خلف بن أحمد الحبتور، الذي تكفل بتغطية تكاليف 4000 جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي المعسرين من المقيمين في الدولة سنوياً، كما سيتم تجديد قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية من عائدات أموال المرحوم محمد خليفة السويدي.

وسيحمل قسم الكلى اسم محمد خليفة السويدي، رحمه الله، حيث يأتي التبرع لتجديده من عائدات أمواله التي يديرها خلف الحبتور وفقاً لوصيته، بهدف استثمارها في الأعمال الخيرية والمشاريع الإنسانية، وتأكيد الاستفادة من تلك الأموال كوسيلة لدعم المبادرات التي تخدم المجتمع، وتسهم في تحسين حياة الأفراد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذه المناسبة، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور: «نحرص على السير على نهج آبائنا المؤسسين الذين زرعوا فينا روح التضامن والعطاء التي تُميز أبناء الإمارات، إن دعمنا لمؤسسة الجليلة يجسد التزامنا الثابت بدعم القطاع الصحي في الدولة، وحرصنا على تخفيف معاناة مرضى الكلى غير القادرين، من خلال توفير العلاج الذي يُسهم في تحسين جودة حياتهم، ونعتز بأن يحمل القسم المحدث اسم المغفور له محمد بن خليفة السويدي».

وأضاف: «نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الرعاية الصحية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعنا، فاستثمارنا في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً».

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف: «نثمن هذا الدعم السخي من سعادة خلف الحبتور، أحد أبرز رجال الأعمال المانحين والداعمين للعمل الخيري، ونشكره على مبادرته التي تسهم في تعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية، وتؤكد قيمة العطاء في مجتمعنا، التي تعد إحدى الركائز الرئيسة التي يقوم عليها نظامنا الصحي، كما تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الرعاية المقدمة للمرضى وتعزيز استدامتها».

وأضاف أن التعاضد والتكاتف المجتمعي لتخفيف معاناة المرضى المعسرين من قبل المانحين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، يسهمان في إنقاذ حياة الكثير منهم، وتحسين جودة حياتهم، ويدعمان كذلك تطوير البنية التحتية، لتوفير أفضل الخدمات العلاجية لهم.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني، إن «هذه اللفتة الكريمة من قبل خلف الحبتور ستوفر فرصة لعدد من مرضى الفشل الكلوي غير القادرين لتلقي الخدمات العلاجية بالمجان، من خلال برنامج دعم المرضى (عاون) الذي صمم لتقديم الدعم المادي لعلاج المرضى المقيمين في الدولة، إذ تسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تحقيق عهد دبي الصحية (المريض أولاً)».

خلف الحبتور:

شراكتنا مع «الجليلة» تجسّد التزامنا بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.

الدكتور عامر شريف:

نثمّن دور رجال الأعمال المانحين في تعزيز قيم العطاء والتكافل في مجتمعنا.

الدكتور عامر الزرعوني:

المبادرة تسهم في تعزيز الرعاية الصحية لمرضى الكلى والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.