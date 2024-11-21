مشروعات لتطوير الكهرباء بالمنطقة الوسطى بقيمة 20 مليون درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير شبكات الكهرباء في المنطقة الوسطى خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بتكلفة 20,409,404 درهم تضمنت تمديد كابلات الضغط العالي بمسافة 97.740 كم و تمديد كابلات الضغط المنخفض بمسافة 5.540 كم بالإضافة إلى إلغاء الخطوط الهوائية بمسافة 35 كم

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية لكافة المناطق في إمارة الشارقة.

وأكد ان المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية موضحا أن الهيئة تعمل منذ فترة على تنفيذ خطة شاملة لاستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تسهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في كافة المناطق.