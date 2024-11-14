حمدان بن محمد يعيّن مديرين تنفيذيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (91) لسنة 2024، بتعيين فاطمة إبراهيم عبدالله بالرهيف مُديراً تنفيذياً لمؤسسة ضمان جودة التعليم بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

كما أصدر سموه القرار رقم (92) لسنة 2024، بتعيين د. وافي داوود موسى جعفر علي، مُديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والكفاءة المؤسسية في الهيئة.

ويُعمل بالقرارين اعتباراً من تاريخ 14 سبتمبر 2023، ويُنشران في الجريدة الرسمية.