رئيس الدولة يشارك بـ «كوب 29» في أذربيجان

وصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى مطار حيدر علييف الدولي في باكو، في زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان، يشارك خلالها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، الذي تستضيفه أذربيجان خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر».

والتقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كلاً من ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير الحسين بن عبدالله، ورئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إيدي راما، على مائدة عشاء خاصة أقامها سموه تكريماً لهم، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29». وتبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والضيوف، خلال المأدبة، الأحاديث الودية التي تجسد متانة العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم، مؤكدين الحرص المشترك على دفع هذه العلاقات إلى الأمام لما فيه الخير والنماء للجميع. كما تطرقوا إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29» وأهميته في تعزيز العمل المناخي الدولي. وعبّر ولي عهد الأردن ورئيس بيلاروسيا ورئيس وزراء ألبانيا عن شكرهم لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذه اللفتة الكريمة، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 29 )، الذي تستضيفه خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.

وتناول اللقاء - الذي جرى في مقر إقامة صاحب السموّ رئيس الدولة في مدينة باكو - العلاقات بين دولة الإمارات والأزهر الشريف، والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز الحوار والتفاهم على المستويين الإقليمي والدولي. كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر «COP29»، والدور المهم لرجال الدين والمؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بخطورة التغير المناخي، بجانب أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة دفع العمل المناخي الدولي إلى الأمام لمصلحة البشرية وحماية لكوكب الأرض من المخاطر التي يتعرض لها. وعبّر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره للدور الحضاري الذي يقوم به الأزهر الشريف على المستوى العالمي، خصوصاً في مجال نشر الوسطية والتعايش، فيما شكر شيخ الأزهر سموّه للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الأزهر والدور الذي يقوم به، مشيداً بنهج الإمارات الإنساني في المنطقة والعالم.