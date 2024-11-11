مكتوم بن محمد: نسعى لترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً عبر توفير أفضل بنية تحتية رقمية

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، استقبلت اليوم أوليفر جينكين، رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية، وتباحثنا حول أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمجموعة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة كما استعرضنا الفرص التي توفرها الدولة للشركات المالية العالمية لتمكينها من النمو والتطور في المنطقة.

نركز في الإمارات على توسيع دائرة التعاون والشراكة مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية ونطمح عبر ذلك لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل المالي العالمي ونسعى لترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً عبر توفير أفضل بنية تحتية رقمية ووضع تشريعات متطورة تراعي مصالح الشركاء وتضمن استقرارهم الاقتصادي، لتحقيق ريادة مستقبل الاقتصاد الرقمي.