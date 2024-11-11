محمد بن راشد يعتمد الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية بدبي

اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية بدبي (2025 إلى 2029)، التي تتضمن تنفيذ 21 مشروعاً، في 12 منطقة سكنية وتجارية وصناعية، بإجمالي أطوال طرق بلغ 634 كيلومتراً، وبكُلفة 3.7 مليارات درهم، وذلك انطلاقاً من حرص سموّه على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: إن «الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية تغطي 12 منطقة، تراوح نسبة التطوير العمراني فيها بين 30 و80%»، مشيراً إلى أنه سيجري في العام المقبل 2025 تنفيذ طرق داخلية في منطقة ند الشبا الثالثة ومنطقة العمردي، تخدم مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يضم 482 مسكناً، كما سيتم تنفيذ طرق داخلية في منطقة حتا، لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الذي يضم 100 مسكن، وستنفذ الهيئة في 2026 طرقاً داخلية بطول 92 كيلومتراً في منطقتَي ند حصة والعوير الأولى، وسيجري عام 2027 تنفيذ طرق بطول 45 كيلومتراً في مناطق العذبة ومشرف وحتا، كما سيجري تنفيذ طرق داخلية في منطقة الورسان الثالثة (صناعية) بطول 14 كيلومتراً.

وأضاف: «سيشهد عام 2028 تنفيذ أحد أطول مشروعات الطرق الداخلية بطول إجمالي 284 كيلومتراً، في ثلاث مناطق، هي: العوير الأولى، ووادي العمردي، وهند الثالثة، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 221 كيلومتراً في منطقة العوير الأولى، و22 كيلومتراً في منطقة وادي العمردي، و41 كيلومتراً في منطقة هند الثالثة، وسيستمر زخم تنفيذ المشاريع عام 2029، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 200 كيلومتر في منطقتَي هند الرابعة واليلايس الخامسة، منها 39 كيلومتراً في منطقة هند الرابعة، و161 كيلومتراً في منطقة اليلايس الخامسة».

وأكد حرص الهيئة على تسهيل حركة تنقل السكان والزوّار، ووصولهم السهل والآمن إلى مناطقهم، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق في المناطق السكنية والصناعية، حتى نهاية العام الماضي، 6000 كيلومتر، وبلغ عدد المناطق التي جرى رصفها، خلال الفترة من 2011 إلى نهاية العام الماضي، 28 منطقة سكنية وصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت في عامَي 2023 و2024 طرقاً داخلية بطول 83 كيلومتراً في 17 منطقة، حيث انتهت من مشروعات الطرق في مناطق الورقاء الرابعة، والقصيص الصناعية، ومرغم، ولهباب، والليسيلي، وحتا (سهيلة، وصعير، والسلمي)، فيما العمل جارٍ على تنفيذ الطرق في مناطق جبل علي الصناعية، ونزوى، وحي التسامح في الخوانيج الثانية، والورقاء، وند الشبا الأولى، وكذلك العوير.

• 12 منطقة تغطيها الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية، تراوح نسبة التطوير العمراني فيها بين 30 و80%.