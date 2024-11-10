جمعية دبي الخيرية تكرم شركاءها الإستراتيجيين لعام 2024

نظمت جمعية دبي الخيرية حفل تكريم الشركاء الإستراتيجيين لعام 2024، من الجهات والمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في مسيرتها الخيرية وتحقيق أهدافها الإنسانية، ضمن جهودها الدؤوبة الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك، وذلك بمركز المؤتمرات – فندق إنتركونتننتال دبي فيستفال سيتي.

حضر الحفل نخبة من الشخصيات الهامة ورؤساء ومسئولي الوزارات والدوائر والهيئات والجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة، وممثلي وسائل الإعلام، ولفيف من مسئولي الجمعية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ومن ثم ألقى السيد "أحمد السويدي" المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية كلمة ترحيبية بالشركاء، قال فيها: "يسعدنا لقاؤكم اليوم، تعبيرًا عن فخرنا بالتعاون والشراكة معكم، وعن شكرنا وتقديرنا لكم على دعمكم، لتعزيز مسيرة دبي الخيرية، والارتقاء برسالتها الإنسانية العالمية، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة تجاه العمل الخيري والإنساني، من أجل تعزيز دور الإمارات الرائد في المحافل الإنسانية إقليميًا ودوليًا".

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: "إننا في دبي الخيرية نؤمن بأهمية تعزيز التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع، ومؤسساته الرسمية وشبه الرسمية والخاصة، ونؤمن بأهمية العمل وفق أطر الشراكة الإستراتيجية، الهادفة إلى نقل الخبرات وتبادل التجارب، وتطبيق النماذج الناجحة، بما يسهم في استكمال المسيرة التطويرية التي أطلقتها حكومة دبي، من أجل الاستدامة والتطور والنمو، في طريقها نحو مئوية الإمارات".

وخلال الحفل تم عرض فيلم قصير سلط الضوء على مسيرة الجمعية ومشاريعها المتنوعة خلال الأعوام العشر الماضية، والتي شملت قطاعات إنسانية وتنموية مبتكرة ومستدامة داخل الدولة وخارجها، مثل التعليم، والصحة، والمياه، والغذاء، والتمكين الاقتصادي، والطفولة والمرأةـ والبيئة، والرعاية الاجتماعية؛ والتي استفاد منها أكثر من (50) مليون شخص، في الإمارات و(38) دولة حول العالم. وهو ما كان له صدى لدى الحضور الذين أشادوا بالدور المؤثر الذي تقوم به دبي الخيرية في مجال العمل الإنساني.

كما تم خلال الحفل إطلاق المساعد الافتراضي الذكي للجمعية، وتقديم فقرة حول دور دبي الخيرية في استشراف مستقبل العمل الخيري؛ عبر إطلاقها حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، وابتكارها للحصالات الذكية وتوفيرها في المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن العامة في دبي.

واُختتم الحفل بدعوة السيد "مصطفى كرم" نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، والسيد "أحمد السويدي" المدير التنفيذي للجمعية، لتكريم الشركاء الإستراتيجيين تقديرًا وثناءً لما قدموه من دعم واسع في سبيل الارتقاء بمسيرة العمل الخيري بالجمعية.