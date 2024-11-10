تجديد الاعتماد الدولي للمركز الصحي بشرطة دبي

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثّلة في المركز الصحي لشرطة دبي على تجديد الشهادة الدولية من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات (JCIA)، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، بعد تطبيق أفضل المعايير والمقاييس المعتمدة على مستوى العالم في إدارة المستشفيات.

وتسلم مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، اللواء أحمد محمد رفيع، شهادة تجديد الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات (JCIA)، من برناديت تيهان، عضو اللجنة، بحضور مدير المركز الصحي، العقيد طبيب استشاري الدكتور بدر سلطان راشد بن قبا، ونائب مدير المركز الصحي، الطبيب استشاري الدكتورة عائشة سالم الزعابي، وعدد من الموظفين.

وأكد اللواء أحمد رفيع أن تجديد شهادة الاعتماد يأتي تلبية لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بالعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتسبي شرطة دبي، وتوفير رعاية صحية بجودة عالية، وتعزيز الشعور بالأمان الصحي لدى أفراد منتسبي الشرطة وأسرهم وعائلاتهم.

وأشار اللواء رفيع إلى أن تجديد الاعتماد الدولي والحفاظ على مستوى أداء عالٍ للمركز الصحي، يعد إنجازاً يضاف إلى إنجازات شرطة دبي التي تسعى دائماً إلى تلبية رؤية وتوجيهات القيادة، والعمل على تقديم خدمات متطورة وحديثة، وفقاً للمعايير العالمية.

وقال إن تجديد الاعتماد يعكس مدى تطور النظام الصحي والإداري في المركز الصحي لشرطة دبي، ومدى تلبيته المعايير العالمية، والتزامه بتقديم خدمات علاجية رائدة ومتقدمة، وسعيه الدائم نحو التحسين المستمر في الإجراءات الهادفة إلى توفير بيئة مناسبة وصحية.

وشكر اللواء أحمد رفيع، العاملين في المركز الصحي لشرطة دبي من الكوادر الطبية والإدارية، لجهودهم خلال فترة الإعداد المكثف لمطابقة معايير الاعتماد التي تكللت بإنجاز مستحق، بحصول المركز الصحي على تجديد شهادة الاعتماد.

من جانبه، قال الدكتور بدر سلطان راشد بن قبا، إن تجديد الشهادة الدولية من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات، يعد إضافة نوعية إلى مجموعة أخرى من الشهادات والاعتمادات التي حصل عليها المركز الصحي، ويؤكد وجود الممارسة المثالية في تقديم الخدمات الطبية، باعتماد وإشراف وتدقيق من قبل «JCIA»، المنظمة المختصة في إقرار مستوى المستشفيات ومدى مواكبتها للمعايير العالمية.