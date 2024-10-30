"طرق دبي" تنجز أعمال التحسينات المرورية في عود ميثاء

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حزمة من أعمال التحسينات في منطقة عود ميثاء، وذلك ضمن خطة الحلول المرورية السريعة المقرر تنفيذها لعام 2024، بهدف تعزيز شبكة الطرق، لتؤكد الهيئة استمراريتها في رفع كفاءة البنية التحتية بإمارة دبي، لتلبية احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطرق في الإمارة.

وشملت الأعمال المرورية تحسينات على المدخل والمخرج للمنطقة بالاتجاه من شارع أم هرير إلى عود ميثاء من خلال إضافة مسارات تباطؤ ومسارات اندماج تسارع بطول 317 متراً، وذلك لتسهيل حركة المركبات القادمة إلى المنطقة وبالعكس، بالإضافة إلى تنفيذ تحسينات على مخرج شارع الخدمة على شارع أم هرير، من خلال زيادة عدد المسارات باتجاه الدوار من مسارين إلى ثلاث مسارات بطول 100 متر، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بمعدل 50% وتحسين زمن الرحلة بمعدل 40%.

وقال مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات حمد الشحي: "نفذت الهيئة حزمة من التحسينات السريعة، إلى جانب أعمال إنارة الطرق لرفع انسيابية الحركة المرورية وخدمة النمو السكاني والأداء الاقتصادي المتنامي في منطقة عود ميثاء، التي تضم العديد من المباني السكنية والمحلات التجارية والمؤسسات الطبية والاجتماعية والثقافية والرياضية، والاسهام في خفض الحوادث وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية. "

وأضاف الشحي: " أجرت الهيئة توسعات على شارع رقم 2 باتجاه دوار أم هرير للتخفيف من الانتظار على الدوار، إلى جانب تنفيذ توسعات سطحية على الدوار وزيادة عدد حارات الدوران داخل الدوار من حارتين الى ثلاث حارات مما ساهم في تسهيل عملية الدخول والخروج لرواد المنطقة وانسيابية الحركة المرورية للمركبات في أرجائها، فضلاً عن توفير 27 موقفاً موزعاً في أرجاء المنطقة لخدمة أصحاب المركبات وتحديداً زوار المحلات التجارية، وبالتالي تعزيز رضا الجمهور عن البنية التحتية والطرق، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم."