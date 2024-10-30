إطلاق خدمة التتبع المباشر للحافلات العامة والنقل البحري في دبي

أطلق تطبيق خرائط يانغو (Yango Maps)، ميزة جديدة في دبي تتيح للمستخدمين الاطلاع على مواقع الحافلات العامة ووسائل النقل البحري بشكل لحظي، حيث تُظهر الأيقونات موقع وسيلة التنقل العام في أي لحظة زمنية، مما يساعد المستخدمين على توفير وقتهم وجعل التنقل اليومي أكثر كفاءة، حيث أصبح ذلك ممكناً عن طريق قيام هيئة الطرق والمواصلات بتبني سياسة البيانات المفتوحة عن طريق توفير بيانات دقيقة لمواقع وسائل النقل العام بشكل لحظي من خلال نظام ذكي يقوم بمراقبة مواقع وسيلة النقل وتحديثها باستمرار.

من خلال النقر على خيار "وسائل النقل" في التطبيق، يمكن للمستخدمين تحديد موقع الحافلة أو وسيلة النقل البحري بدقة والتخطيط لمساراتهم بشكل أكثر فاعلية. كما يمكن الآن العثور على حافلة معينة بمجرد إدخال رقمها في حقل البحث، لتُبرز الخريطة مسار الحافلة وتعرض حركتها وجميع محطات توقفها بشكل فوري.

بالإضافة إلى ذلك، عند النقر على محطة الحافلات أو محطة النقل البحري، يعرض التطبيق الوقت المقدر لوصول وسيلة النقل العام القادمة، مما يمكِّن المستخدمين من اختيار أفضل وقت للوصول إلى المحطة وتجنب الانتظار، مما يُعد إضافةً قيّمةً خصوصًا عند ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

بمناسبة إطلاق هذه الميزة، صرح الرئيس التنفيذي لمنصة Yango Maps، ألكساندر باكشيف: "بحسب هيئة الطرق والمواصلات، نقلت الحافلات العامة في دبي 173.5 مليون راكب في عام 2023، بزيادة قدرها 10%، مقارنة بالعام السابق. ويستمر هذا الارتفاع أيضاً في 2024، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 7.5% في رحلات الحافلات مقارنةً بالعام السابق، أصبح من المهم أن نعزز تطبيقنا لدعم هذا الطلب المتزايد وتقديم تجربة أكثر ملاءمة لمستخدمينا في دبي".

وتُضاف الميزة الجديدة إلى مجموعة أدوات الملاحة المتقدمة في Yango Maps، التي تشمل خريطة دبي التفصيلية، وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، وتنبيهات كاميرات المراقبة على الطرق، والتوجيه خطوة بخطوة، وغيرها من الميزات. تعمل التحديثات المنتظمة للتطبيق والخوارزميات المتقدمة على تمكين المستخدمين من تتبع مواقع وسائل النقل العامة وعرض أوقات وصولها المقدرة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف حركة المرور الفعلية. تواصل Yango Maps الابتكار من خلال ميزات تسهّل التنقل الحضري، مما يبقي المستخدمين على اطلاع ويساعدهم في إدارة تنقلاتهم اليومية بفعالية.