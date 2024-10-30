4 أعراض مفاجئة للسكتة الدماغية

حدد استشاري الأشعة العصبية التداخلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور أيمن قواطين، أربعة أعراض للسكتة الدماغية، تتمثل في الاضطراب العصبي المفاجئ، وصعوبة الكلام، وفقدان الوعي الناتج عن انسداد الشرايين الدماغية والشوكية، وحدوث نزيف دماغي.

وأوضح أن السكتة الدماغية تُعدُّ حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع أو يقل تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى حرمان خلايا الدماغ من الأكسجين والمغذيات. ويمكن أن يحدث هذا الانقطاع بسبب جلطة دموية تسد شرياناً في الدماغ، أو بسبب تمزق وعاء دموي داخل الدماغ.

أسباب الإصابة

وقال قواطين لـ«الإمارات اليوم»: «وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تُعدُّ السكتة الدماغية السبب الرئيس الثاني للوفاة حول العالم، حيث إنها تسببت في وفاة 6.6 ملايين شخص في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 9.7 ملايين في عام 2050، موضحاً أن السكتة الدماغية تعدّ من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة حول العالم».

وأضاف: «على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال الطب، إلا أن السكتة الدماغية لاتزال تشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، حيث أظهرت الدراسات أن عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، ونمط الحياة غير الصحي، تسهم بشكل كبير في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية».

وأشار إلى أن السكتة الدماغية تتطلب استعادة تدفق الدم إلى الدماغ بسرعة عن طريق الأدوية المحفزة، من خلال حقن الوريد أو توصيلها مباشرة للدماغ، وفي بعض الحالات يستخدم الأطباء الدعامة المستخرجة للجلطات التي يمكن من خلالها الوصول مباشرة إلى الوعاء الدموي المسدود وإزالة الجلطة منه.

ووفقاً للإحصاءات يعاني نحو 8000 مريض السكتة الدماغية في الإمارات سنوياً، كما يكون المصابون بالسكتة الدماغية معرضين للإصابة بإعاقة على المدى البعيد، حيث تحدث السكتة الدماغية الإقفارية حين تتسبب جلطة دموية في انسداد شريان يصل إلى الدماغ، وبالتالي يتوقف تدفق الدم نحو الدماغ.

واعتمدت دائرة الصحة أبوظبي، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مراكز للتميز في السكتة الدماغية في أبوظبي، نظراً لقدرتها المتميزة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المتعلقة بالسكتة الدماغية، وتقديم مستويات رعاية صحية استثنائية بجودة عالية المستوى للمصابين بالسكتة الدماغية، من خلال فريق متعدد التخصصات يضم مهنيين مرخصين ومتمرسين مدربين ذوي الخبرة في طب الأوعية الدموية الدماغية والأمراض العصبية وجميع التخصصات ذات الصلة، بما في ذلك طب الطوارئ، طب الأعصاب، السكتة الدماغية، جراحة الأوعية الدموية الدماغية، الأشعة العصبية التداخلية، الأشعة العصبية التشخيصية، الأشعة التشخيصية.