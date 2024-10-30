«طرق دبي» و«كريم» تحتفلان بـإنجاز 7.3 ملايين رحلة على الدراجات

تحتفل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، و«كريم» التطبيق الرائد في المنطقة للخدمات المتعددة، بإنجاز 7.35 ملايين رحلة على دراجات «كريم» في الإمارة منذ إطلاق التشغيل في عام 2020.

وشهدت خدمة دراجات «كريم» نمواً كبيراً منذ إطلاقها، لتصبح أكبر شبكة للدراجات المشتركة في المنطقة، وتتوزع محطات «كريم» على امتداد شبكة مسارات الدراجات في إمارة دبي، التي بلغت 197 محطة، توفر نحو 1800 دراجة، ففي عام 2023 وحده بلغ عدد رحلات مستخدمي دراجات «كريم» في دبي أكثر من 2.3 مليون رحلة، ما يمثل زيادة بنسبة 66.3% في إجمالي الرحلات، مقارنةً بعام 2022، الأمر الذي يمثل الإقبال العالي على استخدام الدراجات في إمارة دبي، كرحلات ميل أول وأخير، حيث بلغت نسبة رحلات الميل الأول والأخير 76% من مجموع الرحلات الأخرى.

وقطع مستخدمو دراجات «كريم» مسافة إجمالية طولها 27.6 مليون كيلومتراً، باستخدام دراجات «كريم» منذ إطلاق الخدمة، وامتدت أطول رحلة فردية لمسافة 48 كيلومتراً من الحديقة القرآنية في منطقة الخوانيج إلى منطقة مارينا، وشكل السكان 68% من إجمالي الرحلات على دراجات «كريم»، فيما بلغت نسبة السياح في استخدام هذه الدراجات 32%.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنّا: «إنّ تحقيق هذا الإنجاز في عدد الرحلات بدراجات (كريم) يتماشى بشكل واضح مع التزام الحكومة تعزيز وسائل النقل المستدامة، وخلق بيئة صديقة للدراجات في جميع أنحاء المدينة».